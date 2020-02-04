2020-02-04T15:02:22+03:00
Экономика

Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля

Цены поднимутся на почти 3% из-за перерасчёта курса валют
Ася КУЗНЕЦОВА
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С полуночи 5 февраля по московскому времени билеты на международные авиарейсы подорожают почти на 3%С полуночи 5 февраля по московскому времени билеты на международные авиарейсы подорожают почти на 3%Фото: Иван ВИСЛОВ
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Международные авиабилеты подорожают с 5 февраля на 3% из-за пересчёта курса валют, который проведёт Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Курс евро, после обновления 3 февраля Центробанком, составлял 71 рубль. Такое соотношение взято за основу для корректировки внутреннего курса IATA. Традиционно корректировка вносится в ночь со вторника на среду.

Сейчас стоимость билетов рассчитывается по курсу 69 рублей за 1 евро. С полуночи 5 февраля по московскому времени билеты на международные авиарейсы подорожают почти на 3%.

Курс IATA, определяющий стоимость билетов, привязан с 2006 года к соотношению рубля к доллару и евро.

Ранее сайт kp.ru сравнил цены на одинаковые по расстоянию маршруты и попросила экспертов объяснить, почему в России летать самолетами дороже, чем в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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