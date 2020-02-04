2020-02-04T15:12:09+03:00
Общество

В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары

Проект, запущенный в Татарстане, затем предполагается распространить на Московскую область
Юлдуз КРЕПОСТИНА
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Первые 20 отечественных фандоматов - аппаратов для автоматизированного сбора тары — установлены в школах Казани. Фандоматы оснащены механизмом для сплющивания тары, и способны принимать 800 пластиковых бутылок и 400 алюминиевых банок по 0,5 литра.

Разработаны они и произведены для «РТ-Инвест» (входит в ГК Ростех). Школы же для пилотного проекта выбраны потому, что дети быстро откликаются на новые идеи. Тем более что фандомат выдает чеки с баллами, которые затем можно будет потратить на приятные бонусы.

Генеральный директор "РТ - Инвест" Андрей Шипелов отмечает, что это событие - самый первый шаг в программе раздельного сбора мусора:

- Фандоматы мы поставляем бесплатно, для того, чтобы их протестировать, вывести на федеральный уровень. Сегодня запуск состоялся здесь благодаря активной позиции руководства республики и города.

В торжественной церемонии запуска пилотного проекта в казанской школе № 181 приняли участие генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов. Они лично проверили, как функционирует новая техника — сдали пластиковую тару. Чемезов напомнил масштаб мусорной проблемы:

России ежегодно вырабатывается до 70 млн тонн мусора. „Ростех“ совместно с дочерней компанией „РТ-Инвест“ приняли решение о создании центров по сортировке и переработке отходов. Одним из этапов раздельного сбора мусора является создание фандоматов, которые будут поставляться в школы и места общего пользования. Тем самым каждый из нас сможет внести определенный вклад в создание экологически чистой страны.

Пилотный проект, стартовавший в Казани, затем внедрят в Московской области. Все фандоматы будут подключены к региональной системе мониторинга накопления отходов. Таким образом, они станут одним из ключевых элементов системы раздельного сбора и вторичной переработки отходов.

Как отметил на мероприятии мэр Казани Ильсур Метшин, в будущем каждый житель города должен быть вовлечен в процесс раздельного сбора отхода. Казани необходимо за три-четыре года пройти путь, который Европа проходила за 10-15 лет:

-Совместно с "РТ — Инвест" мы начали большой проект, начали со дворов. По президентской программе мы разработали пять типов площадок для сбора мусора в каждом дворе – для «хрущевок», панельных домов и так далее. И по президентской программе «Наш двор» во всех 3 тысячах дворов они будут установлены. Во всех 189 школах и 312 детских садах работа уже налажена – идет раздельный сбор отходов.

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