2020-02-04T16:00:11+03:00
В мире

"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ

Этьен де Понсен заявил, что ставить страну "в угол, как ученика в школе не имеет смысла"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФФото: Архив "КП"
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Посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал, что "изоляционная" стратегия России на международной арене не дала Европе ожидаемых результатов. По мнению дипломата, с российской стороной нужно вести диалог.

- Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно вести с ней диалог, - уверен Понсен.

Он также напомнил в интервью телеканалу "Громадьске", что РФ на сегодняшний день является крупным партнером, у нее есть военная сила, экономические мощности.

Также Понсен считает, что попытки изолировать Россию оказались тщетными и привели лишь к снижению эффективности переговоров по украинскому кризису в "нормандском формате".

Напомним, в прошлом году посол РФ в США Анатолий Антонов выступил с заявлением о том, что Россия и Соединенные Штаты нуждаются в установлении полноформатного диалога, потому что обе страны сталкиваются со схожими вызовами в сфере безопасности. Антонов уверен, что страны не враги и даже не соперники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что угрозу для России представляет расширение НАТО Однако президент напомнил, что Москва ни раз выражала готовность к сотрудничеству с альянсом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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