Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
В России некоторые аптеки начали ограничивать продажи медицинских масок в одни руки, чтобы сдерживать "оголтелый" спрос на них. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
- Там по-разному - не более 100, не более упаковки, - добавил он.
Шуляк отметил, что ограничения ввели в разных регионах страны. По информации DSM Group, с 20 по 26 января в России выросло почти втрое количество проданных медицинских масок по сравнению с предшествующей неделей. В общей сложности люди купили 1 миллион 385 тысяч масок.
Ранее сайт kp.ru писал о том, насколько эффективны тканевые маски при угрозе заражения коронавирусом. ВОЗ заявляла о том, что ношение масок «может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций». Однако эксперты уточняют: степень защиты, которую даёт медицинская маска здоровым людям, относительно невысока.
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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