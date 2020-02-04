2020-02-04T15:43:17+03:00
Общество

Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки

В конце января их продажи в России увеличились втрое
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эксперты уточняют: степень защиты, которую даёт медицинская маска здоровым людям, относительно невысока. Фото: Сергей Савостьянов / ТАССЭксперты уточняют: степень защиты, которую даёт медицинская маска здоровым людям, относительно невысока. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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В России некоторые аптеки начали ограничивать продажи медицинских масок в одни руки, чтобы сдерживать "оголтелый" спрос на них. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

- Там по-разному - не более 100, не более упаковки, - добавил он.

Шуляк отметил, что ограничения ввели в разных регионах страны. По информации DSM Group, с 20 по 26 января в России выросло почти втрое количество проданных медицинских масок по сравнению с предшествующей неделей. В общей сложности люди купили 1 миллион 385 тысяч масок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, насколько эффективны тканевые маски при угрозе заражения коронавирусом. ВОЗ заявляла о том, что ношение масок «может ограничить распространение респираторных вирусных инфекций». Однако эксперты уточняют: степень защиты, которую даёт медицинская маска здоровым людям, относительно невысока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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