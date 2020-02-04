2020-02-04T17:27:00+03:00
В мире

"Создали в Москве подставную компанию": Лукашенко объяснил задержание всех глав сахарных заводов

По словам лидера Белоруссии, такого в стране еще не было
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Создали в Москве подставную компанию": Лукашенко объяснил задержание всех глав сахарных заводов"Создали в Москве подставную компанию": Лукашенко объяснил задержание всех глав сахарных заводовФото: Павел МАРТИНЧИК
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главы белорусских сахарных заводов создали схему поставки в РФ своей продукции через подставную компанию для получения взяток.

По словам политика, такого в стране еще не было.

- Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих, - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии объяснил, что данной подставной компании белорусский сахар с заводов продавали по заниженным ценам. Далее стоимость увеличивали и продукт продавали на рынке, а главам белорусских заводов отдавали разницу взятками.

При этом Александр Лукашенко заявил, что вместе с директорами заводов попались и сотрудники правоохранительных органов, которые были замешаны в этом деле.

Более того, по информации президента страны, фигуранты "сахарного дела" провернули еще одну аферу, связанную с обеспечением предприятий тарой.

Ранее по указанию Лукашенко, были проведены многочисленные обыски на территориях предприятий и в квартирах фигурантов.

- Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду, - рассказал Лукашенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что полторы недели назад силовики задержали директоров всех четырех белорусских сахарных заводов. Но только сейчас стали известны подробности этого дела. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, во время обысков у фигурантов дела нашли "десятки автомобилей", "огромное количество денег и особняки".

Лукашенко прокомментировал задержания по "сахарному делу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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