Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:59:58+03:00

Захарченко расценивает конфликт "как провокацию с целью ужесточить ему наказание" Фото: Павел КЛОКОВ

В 2016 году у него нашли склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте

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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, задержанный в 2016 году за взяточничество, проведёт пять суток в штрафном изоляторе из-за драки с другим заключённым. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Мордовия.

9 января бывший полковник подрался с другим заключенным "на почве личных неприязненных отношений", и комиссия исправительной колонии привлекла его к дисциплинарной ответственности.

Захарченко расценивает конфликт "как провокацию с целью ужесточить ему наказание", рассказал его адвокат Александр Горбатенко.

Напомним, что Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Полковник не смог объяснить происхождение склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте в квартире своей сестры. Захарченко приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714058" frameborder="0"></iframe> Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках

ИСТОЧНИК KP.RU