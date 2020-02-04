Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, задержанный в 2016 году за взяточничество, проведёт пять суток в штрафном изоляторе из-за драки с другим заключённым. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Мордовия.
9 января бывший полковник подрался с другим заключенным "на почве личных неприязненных отношений", и комиссия исправительной колонии привлекла его к дисциплинарной ответственности.
Захарченко расценивает конфликт "как провокацию с целью ужесточить ему наказание", рассказал его адвокат Александр Горбатенко.
Напомним, что Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Полковник не смог объяснить происхождение склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте в квартире своей сестры. Захарченко приговорили к 12,5 годам лишения свободы.
Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строго режима.Полковника Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима. Это тот самый экс-борец с коррупцией, который хранил дома 9 млрд рублей в мешках
ИСТОЧНИК KP.RU
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