"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
По информации Минобороны РФ, постановочные видеоролики собираются распространять по Сети для тиражирования в западных СМИ
Изменить размер текста:
По информации Министерства обороны России, "Белые каски" в сотрудничестве с террористами завершили съемки в Зербе в Идлибе фейкового видео о "применении" войсками САР химических отравляющих веществ.
Данные фальшивые видеоролики собираются распространять по Сети для последующего тиражирования в западных и арабских СМИ.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU