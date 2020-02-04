"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:37:32+03:00

По информации Минобороны РФ, постановочные видеоролики собираются распространять по Сети для тиражирования в западных СМИ

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По информации Министерства обороны России, "Белые каски" в сотрудничестве с террористами завершили съемки в Зербе в Идлибе фейкового видео о "применении" войсками САР химических отравляющих веществ.

Данные фальшивые видеоролики собираются распространять по Сети для последующего тиражирования в западных и арабских СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU