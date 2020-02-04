2020-02-04T19:49:53+03:00
Общество

Умер Хосе Луис Куэрда: Испанский режиссер и сценарист киноленты "Живой лес"

Хосе Луис Куэрда умер в возрасте 72 лет в Мадриде
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда умер в возрасте 72 лет на своей вилле в Мадриде.

Куэрда был автором знаменитой киноленты "Живой лес", которая получила премию "Гойя" как лучший фильм. Помимо этого режиссер дважды удостаивался премии "Гойя" за лучшие адаптированные сценарии к своим фильмам: в 1999 году за "Язык бабочек" и в 2008 за "Слепые подсолнухи".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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