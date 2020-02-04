Врач назвал самый опасный для здоровья алкогольный напиток

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:55:17+03:00

По мнению кандидата медицинских наук Даниила Покровского, в пиве и пивных напитках содержатся металлы, вызывающие кардиопатию

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Нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, что пиво является наиболее опасным для здоровья алкогольным напитком. По словам специалиста, в нем содержатся металлы, которые могут вызвать кардиопатию.

Более того, Покровский выступает за то, чтобы запретить в стране продажу пива и пивных напитков из-за его опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU