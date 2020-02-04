В ГАИ рассказали показатели по ДТП и погибшим в них за первый месяц 2020 года
В Москве за январь произошло более 11 тысяч аварий. В ДТП погибли около 1200 человек, а 15 тысяч горожан получили ранения. Показатель смертности вырос с прошлого года на 7%, среди погибших - 60% пешеходов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".
Он также отметил, что эти цифры очень беспокоят Госавтоинспекцию. В ведомстве ожидали снижения этого трагичного показателя, но уменьшилось в новом году только количество раненых и самих аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU