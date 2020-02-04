2020-02-04T20:15:04+03:00
Общество

В ГАИ рассказали показатели по ДТП и погибшим в них за первый месяц 2020 года

Показатель смертности в авариях вырос на 7%
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕАся КУЗНЕЦОВА
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В Москве за январь произошло более 11 тысяч аварий. В ДТП погибли около 1200 человек, а 15 тысяч горожан получили ранения. Показатель смертности вырос с прошлого года на 7%, среди погибших - 60% пешеходов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что эти цифры очень беспокоят Госавтоинспекцию. В ведомстве ожидали снижения этого трагичного показателя, но уменьшилось в новом году только количество раненых и самих аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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