2020-02-04T20:31:50+03:00
Общество

Летняя скорость - самый убийственный фактор: в ГАИ назвали основные факторы опасности для движения зимой

Водители не сменяют манеру вождения, несмотря на погодные условия
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕАся КУЗНЕЦОВА
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В эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции рассказал, что водители в Москве не сменяют скоростной режим движения, вопреки ухудшению погодных условий: дождь, снег и слякоть.

Олег Понарьин назвал главной задачей ГАИ и журналистов - любыми способами коммуникации поднять интерес к проблеме безопасности на дороге и подчеркнул, что жизнь человека важнее всего.

В эфире Радио "Комсомольская правда" он также рассказал, что статистика по смертности детей в ДТП снизилась, но тем не менее этот вопрос не становится менее острым, поскольку всё также немало детей гибнет в авариях, причём чаще всего находясь внутри машины.

- Родители продолжают вольно себя вести, когда в салоне ребенок, - отметил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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