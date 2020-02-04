2020-02-04T20:53:21+03:00
Общество

В России станут дублировать дорожные знаки над дорогой

Это сделают в тех участках, где обочину водитель может не видеть
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕАся КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

О разнице в движении по разным дорогам России рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Олег Понарьин в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда"

На вопрос журналиста Антона Челышева о том, какие дороги являются самыми опасными: муниципальные, региональные или федеральные, Понарьин ответил, что разительных отличий по доли погибших на них нет. Однако главным вопросом для федеральных и региональных дорог становится соблюдение водителями скоростного режима, а главной задачей - разделить встречные потоки и максимально регулировать движение, особенно на тех участках, где разрешён обгон. Наибольшим приоритетом для муниципальных дорог является организация пешеходного движения.

Понарьин отметил, что работать над перечисленными проблемами надо и инженерными, и пропагандистскими методами.

Также в программе президент Экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре спросила заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции о том, предусмотрены ли для России изменения правил установки знаков, отметив, что сейчас водитель обязан постоянно отвлекаться от ситуации на дороге, контролируя знаки на дороге, чтобы избежать штрафа.

- Тема эта очень популярная и справедливая, - отметил Понарьин.

Он также добавил, что сейчас задача Госавтоинспекции - исследовать насколько обоснованы все установленные на дорогах знаки, и эта работа уже запущена.

Понарьин рассказал радио "Комсомольская правда", что после первого квартала 2020 года в силу вступит новый госстандарт, по которому в тех участках, где видимость знака ограничена, он будет дублироваться и над дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Делают виноватой Польшу": Макрон обвинил РФ в попытках пересмотреть историю Второй мировой
В России станут дублировать дорожные знаки над дорогой
Летняя скорость - самый убийственный фактор: в Госавтоинспекции назвали основные факторы опасности для движения зимой
В ГАИ рассказали показатели по ДТП и погибшим в них за первый месяц 2020 года
"Будут мешать строительству": Журналисты узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока-2"
Врач назвал самый опасный для здоровья алкогольный напиток
Умер Хосе Луис Куэрда: Испанский режиссер и сценарист киноленты "Живой лес"
"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Лавров заявил, что РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе
"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым