В России станут дублировать дорожные знаки над дорогой

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:53:21+03:00

Это сделают в тех участках, где обочину водитель может не видеть

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О разнице в движении по разным дорогам России рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Олег Понарьин в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда"

На вопрос журналиста Антона Челышева о том, какие дороги являются самыми опасными: муниципальные, региональные или федеральные, Понарьин ответил, что разительных отличий по доли погибших на них нет. Однако главным вопросом для федеральных и региональных дорог становится соблюдение водителями скоростного режима, а главной задачей - разделить встречные потоки и максимально регулировать движение, особенно на тех участках, где разрешён обгон. Наибольшим приоритетом для муниципальных дорог является организация пешеходного движения.

Понарьин отметил, что работать над перечисленными проблемами надо и инженерными, и пропагандистскими методами.

Также в программе президент Экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре спросила заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции о том, предусмотрены ли для России изменения правил установки знаков, отметив, что сейчас водитель обязан постоянно отвлекаться от ситуации на дороге, контролируя знаки на дороге, чтобы избежать штрафа.

- Тема эта очень популярная и справедливая, - отметил Понарьин.

Он также добавил, что сейчас задача Госавтоинспекции - исследовать насколько обоснованы все установленные на дорогах знаки, и эта работа уже запущена.

Понарьин рассказал радио "Комсомольская правда", что после первого квартала 2020 года в силу вступит новый госстандарт, по которому в тех участках, где видимость знака ограничена, он будет дублироваться и над дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU