2020-02-04T20:53:41+03:00
В мире

"Делают виноватой Польшу": Макрон обвинил РФ в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Французский лидер заявил, что Европу нужно строить, зная историю и защищая ее от всех попыток фальсификации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Французский президент Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны.

- Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории, - рассказал Макрон во время выступления перед польскими студентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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