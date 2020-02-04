"Делают виноватой Польшу": Макрон обвинил РФ в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Французский лидер заявил, что Европу нужно строить, зная историю и защищая ее от всех попыток фальсификации
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Французский президент Эммануэль Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны.
- Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории, - рассказал Макрон во время выступления перед польскими студентами.
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ИСТОЧНИК KP.RU