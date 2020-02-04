В России за 2019 год зафиксировали 540 тысяч инцидентов вождения в пьяном виде
Журналист радио "Комсомольская правда" спросил в программе "Россия в движении" достаточна ли введённая мера наказания в виде 30 тысяч штрафа за вождение в нетрезвом виде.
- Я приведу две цифры: в прошлом году мы выявили более 540 тысяч случаев управления в нетрезвом виде, при этом 68 тысяч - повторные нарушения, - ответил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Олег Понарьин.
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Олег Понарьин рассказал, что Госавтоинспекция пришла к единому пониманию с Министерством здравоохранения, создав межведомственную федеральную базу. Так, медучреждения будут сообщать ГИБДД есть ли у водителя проблемы со здоровьем или ограничения на управление транспортом.
Понарьин отметил, что управление в нетрезвом виде это лишь следствие проблемы, а причина этому - алкоголизация.
- В ближайшее время нам надо побороть наплевательское отношение к своему здоровью, - подчеркнул Понарьин.
За 2019 год зафиксировали 540 тысяч инцидентов вождения в пьяном виде.Журналист радио "Комсомольская правда" спросил в программе "Россия в движении" достаточна ли введённая мера наказания в виде 30 тысяч штрафа за вождение в нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU