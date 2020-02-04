2020-02-04T22:14:15+03:00
Общество

В России за 2019 год зафиксировали 540 тысяч инцидентов вождения в пьяном виде

68 тысяч из них - повторные нарушения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Журналист радио "Комсомольская правда" спросил в программе "Россия в движении" достаточна ли введённая мера наказания в виде 30 тысяч штрафа за вождение в нетрезвом виде.

- Я приведу две цифры: в прошлом году мы выявили более 540 тысяч случаев управления в нетрезвом виде, при этом 68 тысяч - повторные нарушения, - ответил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Олег Понарьин.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Олег Понарьин рассказал, что Госавтоинспекция пришла к единому пониманию с Министерством здравоохранения, создав межведомственную федеральную базу. Так, медучреждения будут сообщать ГИБДД есть ли у водителя проблемы со здоровьем или ограничения на управление транспортом.

Понарьин отметил, что управление в нетрезвом виде это лишь следствие проблемы, а причина этому - алкоголизация.

- В ближайшее время нам надо побороть наплевательское отношение к своему здоровью, - подчеркнул Понарьин.

За 2019 год зафиксировали 540 тысяч инцидентов вождения в пьяном виде.Журналист радио "Комсомольская правда" спросил в программе "Россия в движении" достаточна ли введённая мера наказания в виде 30 тысяч штрафа за вождение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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