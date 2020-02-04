ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс
При этом подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи.
По данным ВОЗ, подозрения на "китайский вирус" обнаружили еще у 23 214 человек.
Вне КНР коронавирусом заболели 176 человек в 24 странах. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов.
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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