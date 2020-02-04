ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:37:59+03:00

При этом подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи.

По данным ВОЗ, подозрения на "китайский вирус" обнаружили еще у 23 214 человек.

Вне КНР коронавирусом заболели 176 человек в 24 странах. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758716" frameborder="0"></iframe> Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU