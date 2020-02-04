ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору с РФ
При этом в Минэкономразвития России заявили, что удовлетворены решением апелляционного органа Всемирной торговой организации
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Всемирная торговая организация частично поддержала украинскую апелляцию по спору с РФ. Она касается вопроса импорта железнодорожного оборудования. Напомним, Украина подала иск к России еще в 2015 году.
При этом в Минэкономразвития РФ подтвердили, что удовлетворены решением апелляционного органа Всемирной торговой организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU