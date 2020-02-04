Выполняя просьбу Гранина: Путин пообещал серьезно заняться популяризацией науки в стране

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:17:12+03:00

Президент РФ с сожалением подчеркнул, что не до конца исполнил наказ советского писателя

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что необходимо серьезно заниматься популяризацией науки в стране. Так, президент признался, что не до конца исполнил наказ советского писателя Даниила Гранина, который тот дал лидеру РФ во время последней встречи.

- Я, к сожалению, не чувствую, что полностью исполнил его наказ, это была моя последняя с ним встреча, - подчеркнул Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU