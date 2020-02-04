2020-02-04T23:04:13+03:00
В мире

Game Over: В Макао все казино временно закроют из-за коронавируса

Помимо этого, хождение общественного транспорта в городе также будет ограничено
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Game Over: В Макао все казино временно закроют из-за коронавирусаGame Over: В Макао все казино временно закроют из-за коронавирусаФото: REUTERS
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В Макао на 14 дней закроют все казино для предотвращения распространения коронавируса. Помимо этого, хождение общественного транспорта в городе также будет ограничено.

Об этом сообщил глава администрации Макао Хэ Ичэн.

Местные власти призвали людей оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами.

Напомним, в китайском городе Макао подтвердили 10 случаев заражения новым коронавирусом. Ранее всех сотрудников местных клубов казино заставили работать в специальных масках. Это случилось после того, как в одно из заведений пришла женщина, больная "китайским вирусом".

Дата закрытия казино пока неизвестна, сообщают местные СМИ.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань было зафиксировано несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус, который за несколько дней распространился за пределы одной страны. По последним данным, в 24 странах были зафиксированы случаи заболевания "китайским вирусом", в том числе и в России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что в Ухане наконец достроили больницу для зараженных коронавирусом. На это у местных строителей ушло десять дней. На площади в 25 000 кв. м. смогут разместиться тысяча пациентов. Их переведут туда в ближайшие дни.

Аэропорт охваченного коронавирусом Уханя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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