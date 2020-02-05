В Турции лавина накрыла микроавтобус с людьми, погибли четыре человека
В турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны, сошедшая с горы снежная лавина накрыла микроавтобус с людьми, в результате погибли четыре человека, еще пятерых удалось спасти, все госпитализированы. Еще четверо пассажиров автомобиля могут находиться под снегом.
Об этом рассказал в эфире телеканала NTV губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез. По его данным, трагедия произошла на трассе Ван-Бахчесарай около пяти вечера (мск) во вторник, 4 февраля, когда на трассе работала снегоуборочная машина. Лавина ее частично накрыла, а шедший следом за снегоуборочной машиной микроавтобус – снесла с дороги, он упал с обрыва.
Водитель снегоуборщика и вызвал спасателей, которым с большим трудом добраться до упавшего с 40-метровой высоты микроавтобуса. Там они обнаружили тела четверых погибших и пятерых выживших. Работы по поиску еще четырех человек продолжаются.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что при сходе снежной лавины на Военно-грузинской дороге в Грузии погибла россиянка.
ИСТОЧНИК KP.RU