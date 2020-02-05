2020-02-05T02:41:41+03:00
В мире

Охранник Дэвида Камерона спровоцировал панику в самолете, забыв пистолет в туалете

Оружие нашел один из пассажиров, он очень испугался и отдал его стюарду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-премьер Британии Дэвид КамеронЭкс-премьер Британии Дэвид КамеронФото: REUTERS
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Один из охранников бывшего премьера Великобритании Дэвида Камерона спровоцировал панику в самолете, когда британский политик летел из Лондона в Нью-Йорк рейсом British Airways, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванный источник. Дело в том, что телохранитель забыл в туалете лайнера свой пистолет Glock-17. Заряженный.

Предположительно, офицер из элитного подразделения Скотланд-Ярда снял кобуру с оружием, чтобы воспользоваться санузлом, а потом просто запамятовал снова надеть.

Пистолет нашел один из пассажиров, он очень испугался и отдал его бортпроводникам. Однако стюарды знали, что на борту находился экс-глава правительства Соединенного королевства с вооруженной охраной, поэтому экипаж не стал экстренно приземляться в ближайшем аэропорту.

Собеседник издания отметил, что оружие, «к счастью, обнаружил законопослушный гражданин», а не какой-нибудь злоумышленник, тогда «это могло бы превратиться в очень серьезный инцидент для всех на борту».

Позже в Скотланд-Ярде заявили, что им известно о произошедшем в самолете, и их офицер из охраны Камерона отстранен от работы, начато служебное расследование.

Стоит отметить, что сам экс-премьер не менее рассеян, чем его телохранители: как писал сайт kp.ru, однажды он забыл в поезде «красный чемоданчик» с секретными документами.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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