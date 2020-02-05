В Норвегии «тройняшка» тоже родила тройню

5 Февр. 2020 2020-02-05T04:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Шансов на то, что у одной из сестер-тройняшек тоже может родиться тройня, очень мало – один к шести миллионам, но именно это случилось Юдит Минда из норвежского города Осло: она родила двух мальчиков и девочку, пишет TODAY Parents.

Теперь две ее самые лучшие, самые близкие подружки – сестры-близняшки София и Сильвия – помогают ей растить троих малышей и любят племяшек, как своих собственных детей. Юдит признаётся, что без поддержки сестер ей было бы очень сложно справляться с Филипом, Хенриком и Амелией.

Сестры Юдит, София и Сильвия Минда – тройняшки, они поддерживают друг друга всю жизнь. Фото: instagram/triplet_with_triplets

Счастливая мать рассказывает, что когда она узнала, что забеременела тройней, у нее был шок: «Я очень испугалась, в голове у меня роились тысячи мыслей. Я очень хотела детей, хотела всех троих, но не сразу, а по очереди!»

Женщина боялась неизбежных при многоплодной беременности осложнений, она была в панике и даже рыдала, тем более, что к тому моменту она уже отметила свой 31-й день рождения. Но потом вспомнила свое детство с сестрами, которые всегда были с ней рядом, и успокоилась.

Шансы на то, что одна у одной из тройни произойдет естественное зачатие тройняшек, составляет один к шести миллионам, но именно это и случилось с Юдит. Фото: instagram/triplet_with_triplets

Правда, первые 20 недель беременности были очень сложными, у Юдит возникли проблемы со здоровьем, и врачи предлагали даже удалить одного из троих близнецов, чтобы повысить шансы двух других на выживание, но Юдит и ее жених Гленн отказались.

Два братика и сестричка родились 29 января 2019 года, на сроке 34 недели. Несмотря на то, что дети появились на свет раньше времени, все были здоровы. Теперь, когда малышам уже исполнился год, Юдит стало полегче. С января Филип, Хенрик и Амелия стали посещать детский сад, а их мама вышла на работу.

Филипу, Хенрику и Амелии уже исполнился год. Фото: instagram/triplet_with_triplets

ИСТОЧНИК KP.RU