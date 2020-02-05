2020-02-05T05:27:25+03:00
В мире

США будут эвакуировать американцев из Китая 6 февраля

Накануне в Ухане приземлись два американских самолета с медикаментами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Китае заразились коронавирусом 24,3 тысячи человекВ Китае заразились коронавирусом 24,3 тысячи человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Соединенных Штатов в четверг, 6 февраля организуют несколько специальных авиарейсов, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая, где жертвами нового коронавируса 2019-nCoV стали уже 490 человек, еще около 24,3 тысячи заразились.

«Госдепартамент может на условиях возмещения расходов организовать для граждан США в целях эвакуации дополнительные рейсы из международного аэропорта Уханя 6 февраля 2020 года», - говорится в заявлении американского дипломатического представительства в КНР.

В сообщении отмечается, что детям, супругам или родителям американцев, не имеющим американского гражданства, тоже позволят вылететь в Штаты. При этом китайские медики в аэропорту будут обследовать всех пассажиров и могут отказать в посадке на самолет любому из них, если выявят у него проблемы со здоровьем, передает ТАСС. Накануне в Ухане приземлись два американских самолета с медикаментами .

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что по всему миру новым коронавирусом заразились уже более 20,6 тысячи человек в разных странах, в том числе и в России. 4 февраля самолеты Минобороны РФ эвакуировали из Уханя 144 россиянина.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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