Зеленский рассказал, что собирается делать с полученными от «Газпрома» деньгами
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами кабинета министров и депутатами Верховной рады рассказал, куда собирается направить 2,9 миллиарда долларов, полученные «Нафтогазом» от российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Лидер Незалежной предложил потратить эти деньги на медицину и инфраструктуру.
«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», - приводит слова главы соседнего государства его пресс-служба.
Кроме того, в планах Зеленского «построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Киеве озвучили полученную от «Газпрома» сумму с точностью до цента: два миллиарда 917 миллионов 551 тысячу 678 долларов и 80 центов. «Нафтогаз» хотел получить еще больше денег, но российский холдинг отклонил все остальные претензии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украина-Россия: газовый скандал»