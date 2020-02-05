Зеленский рассказал, что собирается делать с полученными от «Газпрома» деньгами

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:06:02+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами кабинета министров и депутатами Верховной рады рассказал, куда собирается направить 2,9 миллиарда долларов, полученные «Нафтогазом» от российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Лидер Незалежной предложил потратить эти деньги на медицину и инфраструктуру.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», - приводит слова главы соседнего государства его пресс-служба.

Кроме того, в планах Зеленского «построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Киеве озвучили полученную от «Газпрома» сумму с точностью до цента: два миллиарда 917 миллионов 551 тысячу 678 долларов и 80 центов. «Нафтогаз» хотел получить еще больше денег, но российский холдинг отклонил все остальные претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU