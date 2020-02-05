2020-02-05T07:31:21+03:00
Спорт

Овечкин снова отличился хет-триком и принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анжелесом»

Ранее 17 января три забитых россиянином шайбы помогли команде обыграть «Нью-Джерси»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Александр ОвечкинАлександр ОвечкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В очередном матче НХЛ (Национальной хоккейной лиги) одним из самых результативных игроков вновь стал российский хоккеист Александр Овечкин. Он забил три шайбы в ворота соперника - команда, форвардом которой Овечкин является, «Вашингтон Кэпиталз» обошла соперников из «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:2.

Три из четырех шайб в ворота противника забил россиянин. Четвертую шайбу отправил Джон Карлсон.

С учетом этих трех общее число забитых Овечкиным шайб в матчах НХЛ достигает 698. Спортсмен уже становился первой звездой недели НХЛ. В игре с "Нью-Джерси" хоккеист также отличился хет-триком, обеспечив "Вашингтону" победу.

Александр Овечкин вошел в число лучших игроков НХЛ десятилетия, он на третьем месте. При этом с каждым новым выходом на лед спортсмен только убеждает в справедливости присвоенного ему звания.

Овечкин оформил хет-трик.Александр забил 698 шайбу за карьеру

ИСТОЧНИК KP.RU

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Овечкин снова отличился хет-триком и принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анжелесом»
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