В Сети обсуждают видео с карабкающейся по стене рыбой

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:52:17+03:00

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В Интернете появилась еще одна видео-загадка для пользователей. Может ли рыба, как горный козел, забираться на стены? Прежде, чем ответить отрицательно, нужно оценить видео, выложенное пользователем под ником nextfuckinglevel на сайт Reddit.

На видео ярко-желтая рыбка будто забирается по вертикальной стене, делает "прыжок" и оказывается на возвышенности. При этом не мешает ей взбираться даже стекающая вниз (в противоположную движению рыбы) вода.

Пользователи чата разделились. Одни вспомнили о существовании рыбок, которые с помощью плавников могут передвигаться по шероховатой поверхности. Но были и сомневающиеся в достоверности трюка, возможно, рыбку просто подтягивали за леску вверх.

- . Мои подозрения в отношении любых видеороликов о рыбах в последнее время усилились из-за азиатского тренда рыбных ям, которые в значительной степени включает в себя толкание рыб в ямах, а затем люди притворяются, что это какой-то дикий трюк,- пишет пользователь под ником DrRoflsauce117.

Он признал, что есть разнообразные виды пресноводных рыб, которые умеют ползать. Но они "дорсовентрально сплющены", то есть форма рыб напоминает блин.

-А эта рыба определенно нет. Я предполагаю, что его подтягивают за выступ с помощью моноволокна или еще чем-то,- добавил пользователь.

Рыба ползет по стене.В сети гадают, как были сняты эти кадры

ИСТОЧНИК KP.RU