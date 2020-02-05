2020-02-05T07:52:17+03:00
В мире

В Сети обсуждают видео с карабкающейся по стене рыбой

Одни пользователи считают, что рыба использовала плавники, другие уверены – это всего-лишь трюк [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Рыба "поднимается" по вертикальной стенеРыба "поднимается" по вертикальной стенеФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

В Интернете появилась еще одна видео-загадка для пользователей. Может ли рыба, как горный козел, забираться на стены? Прежде, чем ответить отрицательно, нужно оценить видео, выложенное пользователем под ником nextfuckinglevel на сайт Reddit.

На видео ярко-желтая рыбка будто забирается по вертикальной стене, делает "прыжок" и оказывается на возвышенности. При этом не мешает ей взбираться даже стекающая вниз (в противоположную движению рыбы) вода.

Пользователи чата разделились. Одни вспомнили о существовании рыбок, которые с помощью плавников могут передвигаться по шероховатой поверхности. Но были и сомневающиеся в достоверности трюка, возможно, рыбку просто подтягивали за леску вверх.

- . Мои подозрения в отношении любых видеороликов о рыбах в последнее время усилились из-за азиатского тренда рыбных ям, которые в значительной степени включает в себя толкание рыб в ямах, а затем люди притворяются, что это какой-то дикий трюк,- пишет пользователь под ником DrRoflsauce117.

Он признал, что есть разнообразные виды пресноводных рыб, которые умеют ползать. Но они "дорсовентрально сплющены", то есть форма рыб напоминает блин.

-А эта рыба определенно нет. Я предполагаю, что его подтягивают за выступ с помощью моноволокна или еще чем-то,- добавил пользователь.

Рыба ползет по стене.В сети гадают, как были сняты эти кадры

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В посольстве России в Китае сообщили об успешной эвакуации 144 человек из города Ухань
Пелоси демонстративно разорвала в Конгрессе США текст выступления Трампа
В Сети обсуждают видео с карабкающейся по стене рыбой
Овечкин снова отличился хет-триком и принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анжелесом»
Из-за шутки инстаграм-блогерера про коронавирус развернули самолет с 240 пассажирами
На круизном лайнере в Японии, где обнаружили коронавирус, находится два россиянина
В Венесуэле обрушилась шахта, под завалами оказались от 20 до 35 человек
Второй самолет с эвакуированными из Уханя россиянами сел на дозаправку
Зеленский рассказал, что собирается делать с полученными от «Газпрома» деньгами
США будут эвакуировать американцев из Китая 6 февраля
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 490
В Норвегии «тройняшка» тоже родила тройню
На круизном лайнере в Японии обнаружили коронавирус у 10 человек
Охранник Дэвида Камерона спровоцировал панику в самолете, забыв пистолет в туалете
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479
В Турции лавина накрыла микроавтобус с людьми, погибли четыре человека
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя в Россию
Певица Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2
Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Ливии
Россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге