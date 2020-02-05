2020-02-05T09:48:43+03:00
Происшествия

Обвиняемый в нападении на Памфилову отправлен на лечение в психбольницу

У налетчика выявили расстройства психики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ахад Карабалаев. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССАхад Карабалаев. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Обвиняемого в нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой Ахада Карабалаева отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такой приговор был вынесен судом в среду, 5 февраля.

Напомним, что мигрант из Казахстана пробрался домой к чиновнице в ночь на 6 сентября 2019 года. Он несколько раз ударил электрошокером Эллу Памфилову, которая вышла на звуки, после чего сбежал.

Нападавшего нашли на следующий день. Сайт kp.ru писал, что он прятался в самодельном шалаше в лесу неподалеку. Правоохранителям рассказал, что приехал в Москву на заработки, но потерял документы и теперь летом живет в домике, построенном из подручных материалов, а на зиму перебирается в город. В дом к чиновнице забрался в поисках еды и не хотел никому навредить.

"Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - приводятся слова официального представителя СК России Светланы Петренко на сайте ведомства.

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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