Наказание для работодателей, задерживающих зарплату, увеличат до 10 лет

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:13:59+03:00

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В России изменится наказание за невыплату заработной платы. Если сейчас руководитель организации может получить три года лишения свободы за задержки по перечислениям средств, то в случае принятия поправок речь будет идти о пяти годах. Если же последствия невыплаты оказались слишком серьезными, то срок возрастает до 10 лет лишения свободы.

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас.

В настоящее время за оплошность с выплатой зарплаты работодателя могут не только лишить свободы, но и заставить платит крупный штраф - до 0,5 млн рублей или дисквалифицировать до пяти лет.

Но стоит помнить, что наказание возможно только в том случае, если будут доказаны корыстные интересы работодателя. А вот тем, кто совершил проступок впервые, можно избежать ответственности, главное погасить все долги в течении двух месяцев после возбуждения уголовного дела.

В пресс-центре МВД «Известиям» сообщили, что комментировать идею ужесточения наказания за невыплату зарплаты пока преждевременно.

Минтруд, в свою очередь, пока не знаком с подробностями инициативы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Статистика показывает, что на 1 декабря 2019 года работодатели задолжали сотрудникам 2,9 млрд рублей — на 20% больше, чем на 1 января 2018-го.

Без выплат остались прочти 43 тысячи человек, в среднем на каждого приходилось по 67 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU