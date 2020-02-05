2020-02-05T09:38:01+03:00
Политика

Модернизированный танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Контракты на поставку опытной партии "Прорывов" находятся в стадии реализации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Танк Т-90МС на международном военно-техническом форуме `Армия-2019`Танк Т-90МС на международном военно-техническом форуме `Армия-2019`Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Новейший российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил официальный представитель концерна "Уралвагонзавод", который занимался разработкой машины.

В преддверии выставки Defexpo India-2020 руководство предприятия решило напомнить, что контракты на поставку опытной партии танков в российские войска были заключены еще в прошлом году на военно-техническом форуме "Армия-2019". В настоящий момент они находятся на стадии реализации, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что "Прорыв" был создан на базе танка Т-90А. Главное отличие находится в башенном модуле - боеприпасы укладываются вне боевого отделения. Кроме того, у обновленной машины 125-миллиметровая пушка, такая же, как у Арматы.

От встречного огня танк защищают противокумулятивные решетчатые экраны. Стрелять "Прорыв" может и на полном ходу, для этого установлена автоматика, позволяющая удерживать прицел. А для комфорта военных внутри Т-90М даже установлен кондиционер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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