"Умные" перекрестки появятся на российских дорогах в 2022 году

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:54:06+03:00

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В России планируют внедрить "умные" перекрестки на основе искусственного интеллекта. Алгоритм их работы будет строиться на основе анализа данных платформы "Автодата".

Такие перекрестки смогут самостоятельно пропускать скорую помощь, пожарных и машины ГИБДД. Также в их задачи входит минимизация ДТП, выявление аварийно-опасных участков дорог и усовершенствование адаптивной системы дорожного управления. Об этом сообщил вице-президент НП "Глонасс" Евгений Белянко.

Эксперты считают, что искусственный интеллект поможет сократить количество аварий на перекрестках примерно на 20-25%. Также система позволит прогнозировать вероятность создания заторов и выявлять риск столкновения машин.

"Проект будет в первую очередь запущен в 2022 году в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года", - цитирует ТАСС Белянко.

Сайт kp.ru писал, что в 2020-м в стране планируют протестировать платные перекрестки. Ожидается, что этот позволит избавиться от пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU