В Конституции может появиться девиз государства

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:29:15+03:00

В Конституцию предлагают внести девиз России, но для этого его нужно придумать

С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев

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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев обратился к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции Российской Федерации Павлу Крашенинникову.

На имя Крашенникова было отправлено письмо с рядом предложений, которые можно включить в основной закон страны. В частности, речь идет о национальном девизе, который предлагает утвердить общественник.

В качестве примера Хамзаев приводит СССР и Российскую империю, они имели официальные девизы - «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «С нами Бог!». Сегодня многие современные государства тоже не отказываются от девиза, он есть у Великобритании, Франции, США, Чехии.

Возможные поправки предлагается вынести на обсуждение, а сбором вариантов может заняться общественная палата.

-В свою очередь продумал следующие варианты: «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья, — цитирует RT текст обращения.

Султан Хамзаев отметил, что девиз государства – это важнейший символ позиционирования страны, наравне с флагом, гимном и гербом.

Сбором всех вариантов девиза и их обсуждением, по мнению автора письма, может заняться Общественная палата России.

Ранее Павел Крашенников не поддержал идею прописать в Основном законе упоминание о боге и понятие брака как союза мужчины и женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU