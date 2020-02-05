2020-02-05T10:04:32+03:00
В мире

The Walt Disney Company оценила убытки от коронавируса в $175 млн

Компании пришлось закрыть два парка развлечений - в Шанхае и Гонконге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Убытки американской The Walt Disney Company от последствий вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV оцениваются в 175 миллионов долларов. Такие данные во вторник, 4 февраля, привела главный финансовый директор компании Кристин Маккарти.

Она напомнила, что в рамах профилактики распространения заболевания были временно закрыты два парка развлечений Disneyland - в Шанхае и Гонконге. В первом случае ущерб оценивается примерно в 135 миллионов долларов, во втором - потери составят около 40 млн.

Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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