2020-02-05T10:29:22+03:00
Общество

Рестораторам и отельерам пригрозили уголовными делами за отказ в обслуживании китайцев

А вот представители бизнеса не видят ничего предосудительного в том, что думают о безопасности
Елена АКИМОВА
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В Союзе потребителей предупреждают рестораны - отказывать в обслуживании китайцам нельзя.В Союзе потребителей предупреждают рестораны - отказывать в обслуживании китайцам нельзя.Фото: REUTERS
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Отели и рестораны не имеют права отказывать в обслуживании туристам из Китая. Об этом рассказали в российском Союзе потребителей. В случае если представители указанных сфер все же решат обезопасить себя и других гостей и не пустить гостей из поднебесной, то им грозит серьезное наказание, вплоть до уголовного дела.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что единственный повод, по которому могут отказать гостю — отсутствие мест в заведении. А вот ущемлять права потребителей по иным причинам никак нельзя, это наказывается по закону.

Тем не менее, не только в России, но и в других странах случаются ситуации, когда гостям из Китая, мягко говоря, не рады. На дверях заведений появляются предупреждающие таблички. Особенный размах явление приобрело в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Индонезии — странах, наиболее подверженных угрозе.

В Федерации рестораторов и отельеров России отметили, что каждое заведение имеет право применять меры предосторожности и в этом нет ничего предосудительного.

- Сотрудники ресторана, не являясь квалифицированным медицинским персоналом, не могут определить ни характер заболевания, ни степень его угрозы окружающим, — рассказал «Известиям» сопредседатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов. – Вопрос ограничительных мер – это компетенция федеральной власти.

В союзе напомнили, что штраф за неправомерный отказ в обслуживании по действующему КоАП для юридических лиц составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В новом КоАПе, который планируется принять в 2021 году, наказание по этой статье может быть еще более жестким.

А вот конкретный запрет для клиентов из Китая вовсе может быть расценен как нарушение статьи 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Наказание здесь серьезное: штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

Новая форма коронавируса, распространилась в Китае в январе 2019 года. Карантин введен в 13 городах Поднебесной, несколько сотен человек скончались, тысячи - заражены.

Несмотря на это китайцы уверены, что смертельную эпидемию создали американцы. Китайцы не унывают и шутят над напастью в соцсетях

Демонстрация работы системы по диагностике коронавируса.Александра ШОПЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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