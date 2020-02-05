2020-02-05T10:47:06+03:00
В мире

На Украине хотят создать министерство по реинтеграции Донбасса

О поручении президента Владимира Зеленского сообщил украинский премьер Алексей Гончарук
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине создают отдельное ведомство по вопросам ДонбассаВ Украине создают отдельное ведомство по вопросам ДонбассаФото: REUTERS
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Украинские власти решили выделить в отдельное министерство чиновников, которые будут заняты вопросами «реинтеграции Донбасса». Об этом сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Он сообщил, что создание отдельного ведомства – поручение главы государства.

Новая структура появился из уже действующего в стране ведомства - министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Это ведомство разделят на две части, одна из них займется «реинтеграцией Донбасса», сообщили в пресс-службе президента Украины.

- Это даст нам возможность гораздо эффективней работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами,- сообщил Алексей Гончарук.

Ранее в Украине предлагали создать министерство свободы слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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