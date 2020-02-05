Правительство предложило смягчить ответственность за преступления небольшой тяжести для беременных

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:46:37+03:00

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о смягчении наказаний за преступления небольшой тяжести для беременных и матерей, чьи дети младше трёх лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Также предлагается это сделать для тех женщин, чьим детям меньше трёх лет

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о смягчении наказаний за преступления небольшой тяжести для беременных и матерей, чьи дети младше трёх лет, об этом стало известно из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее правительство одобрило проект закона на заседании 30 января.

- Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести, - написано в тексте распоряжения.

Сайт kp.ru сообщал о предложении ФСИНа и Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с детьми до трёх лет и инвалидов I и II групп для также не тяжёлых преступлений.

Также ведомства предлагали не заключать под стражу людей, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, если наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок менее 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU