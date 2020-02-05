Правительство предложило смягчить ответственность за преступления небольшой тяжести для беременных
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о смягчении наказаний за преступления небольшой тяжести для беременных и матерей, чьи дети младше трёх лет, об этом стало известно из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
Ранее правительство одобрило проект закона на заседании 30 января.
- Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести, - написано в тексте распоряжения.
Сайт kp.ru сообщал о предложении ФСИНа и Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с детьми до трёх лет и инвалидов I и II групп для также не тяжёлых преступлений.
Также ведомства предлагали не заключать под стражу людей, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, если наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок менее 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU