"Черные" кредиторы придумали новую схему мошенничества
Центральный банк России выявил новую схему мошенничества при оформлении кредитов.
Физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдаются деньги, после чего займодатель исчезает. Долгое время должник просто не может погашать кредит, а процентная ставка растет, как и общая сумма задолженности.
В какой-то момент займодатель объявляется и сразу же подает в суд с требованием вернуть все деньги с процентами сразу. Об этом способе мошенничества со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерия Ляха сообщила "Российская газета".
По словам специалиста, многие граждане до сих пор не знают о новой норме, которая запрещает взыскание задолженности в пользу "черных" кредиторов. При этом в судах могут не принять во внимание осуществление истцом нелегальной деятельности. В ряде случаев заем оформляют гражданско-правовым договором, и тогда пострадавшему еще нужно доказать, что кредитор незаконно дает в долг на регулярной основе.
Сайт kp.ru писал, что долги россиян по кредитам к началу 2019 года достигли рекордной величины - 16 триллионов рублей. Однако, если с граждан спишут задолженности по микрозаймам, но такие организации разорятся.
ИСТОЧНИК KP.RU