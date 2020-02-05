2020-02-05T11:23:35+03:00
Экономика

"Черные" кредиторы придумали новую схему мошенничества

Займодатель выдает деньги, а потом исчезает, чтобы клиент не смог погасить задолженность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Долги наших граждан по кредитам к началу 2019 года достигли 16 трлн рублейДолги наших граждан по кредитам к началу 2019 года достигли 16 трлн рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Центральный банк России выявил новую схему мошенничества при оформлении кредитов.

Физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдаются деньги, после чего займодатель исчезает. Долгое время должник просто не может погашать кредит, а процентная ставка растет, как и общая сумма задолженности.

В какой-то момент займодатель объявляется и сразу же подает в суд с требованием вернуть все деньги с процентами сразу. Об этом способе мошенничества со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерия Ляха сообщила "Российская газета".

По словам специалиста, многие граждане до сих пор не знают о новой норме, которая запрещает взыскание задолженности в пользу "черных" кредиторов. При этом в судах могут не принять во внимание осуществление истцом нелегальной деятельности. В ряде случаев заем оформляют гражданско-правовым договором, и тогда пострадавшему еще нужно доказать, что кредитор незаконно дает в долг на регулярной основе.

Сайт kp.ru писал, что долги россиян по кредитам к началу 2019 года достигли рекордной величины - 16 триллионов рублей. Однако, если с граждан спишут задолженности по микрозаймам, но такие организации разорятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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