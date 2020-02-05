Впервые за девять лет России вернули больше денег, чем заняли

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:09:35+03:00

Впервые за девять лет России вернули больше денег, чем у нее заняли Фото: EAST NEWS

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Впервые с 2010 года России вернули больше кредитов, чем заняли денег. Такую статистику озвучили в казначействе: сумма средств, перечисленных иностранными правительствами, составила 250 миллиардов рублей - почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ.

Общая сумма, которую Минфин предоставил в долг другим государствам составила 215 млрд рублей.

В последний раз положительная разница фиксировалась в 2010 году, тогда России вернули 53 млрд рублей, а заняли 14 млрд рублей.

Всего с 2010 года РФ выдала межгосударственных займов на сумму 1,3 трлн рублей. Пока долг полностью не возвращен, иностранные заемщики перечислили кредитору только 0,8 трлн.

В финансовом ведомстве объясняют рост платежей наступлением сроков погашения основного тела долга, даты подошли сразу по нескольким заемщикам, пишет газета "Известия".

- Рост платежей по российским кредитам связан с вероятным ужесточением политики Минфина по отношению к своим зарубежным заемщикам, - отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Не исключено, что сказалась ситуация с Венесуэлой, которую практически отрезали от мировой платежной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU