Эксперт ВОЗ обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе в начале эпидемии

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:37:40+03:00

Первое уведомление во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) получили 31 декабря, и только 7 января китайцы подтвердили – речь идет о новом вирусе

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Чиновник из ВОЗ Джон Маккензи обвинил власти Китая в преднамеренном замалчивании информации о темпах распространения коронавируса в начале эпидемии. О том, что из страны слишком медленно передавали информацию в ВОЗ, Маккензи сообщил в интервью изданию Financial Times.

Китайцы впервые обратились в ВОЗ с уведомлением о неизвестной форме пневмонии 31 декабря 2019 года.

- Неделю спустя, 7 января, органы власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе. Им оказался коронавирус – представитель семейства вирусов, - объяснили в ВОЗ.

При этом, исследовавшие коронавирус ученые сообщили – вирус возник в середине декабря, 17 числа вили в даты, близкие к этой.

В Китайских СМИ также появлялись сообщения о том, что врачи страны сразу поняли, насколько опасно заболевание, ведь вакцины и иммунитета у человека от него нет. Но сообщения в СМИ от медиков удалялись, а сами врачи попадали в полицию.

От коронавируса в Китае погибли 490 человек. Еще 24,3 тысячи заражены. Российские власти закрыли въезд всем иностранцам из Китая, отменены регулярные и чартерные рейсы в КНР, россиян возвращают на Родину на самолетах ВКС.

ИСТОЧНИК KP.RU