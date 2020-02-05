2020-02-05T11:37:40+03:00
В мире

Эксперт ВОЗ обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе в начале эпидемии

Первое уведомление во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) получили 31 декабря, и только 7 января китайцы подтвердили – речь идет о новом вирусе
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заболевание унесло 490 жизней в КитаеЗаболевание унесло 490 жизней в КитаеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Чиновник из ВОЗ Джон Маккензи обвинил власти Китая в преднамеренном замалчивании информации о темпах распространения коронавируса в начале эпидемии. О том, что из страны слишком медленно передавали информацию в ВОЗ, Маккензи сообщил в интервью изданию Financial Times.

Китайцы впервые обратились в ВОЗ с уведомлением о неизвестной форме пневмонии 31 декабря 2019 года.

- Неделю спустя, 7 января, органы власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе. Им оказался коронавирус – представитель семейства вирусов, - объяснили в ВОЗ.

При этом, исследовавшие коронавирус ученые сообщили – вирус возник в середине декабря, 17 числа вили в даты, близкие к этой.

В Китайских СМИ также появлялись сообщения о том, что врачи страны сразу поняли, насколько опасно заболевание, ведь вакцины и иммунитета у человека от него нет. Но сообщения в СМИ от медиков удалялись, а сами врачи попадали в полицию.

От коронавируса в Китае погибли 490 человек. Еще 24,3 тысячи заражены. Российские власти закрыли въезд всем иностранцам из Китая, отменены регулярные и чартерные рейсы в КНР, россиян возвращают на Родину на самолетах ВКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране
Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
Названы стадии, на которых чаще всего выявляют рак в России
На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России
Twitter с 5 марта будет помечать фейковые фото и видео
Эксперт ВОЗ обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе в начале эпидемии
Впервые за девять лет России вернули больше денег, чем заняли
Пассажиры круизного лайнера, где обнаружили 10 зараженных коронавирусом, говорят, что у них заканчивается еда
"Черные" кредиторы придумали новую схему мошенничества
Правительство предложило смягчить ответственность за преступления небольшой тяжести для беременных
На Украине хотят создать министерство по реинтеграции Донбасса
Рестораторам и отельерам пригрозили уголовными делами за отказ в обслуживании китайцев
The Walt Disney Company оценила убытки от коронавируса в $175 млн
Ученые назвали Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире
В Конституции может появиться девиз государства
"Умные" перекрестки появятся на российских дорогах в 2022 году
Первый из двух самолетов ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в аэропорт Тюмени
Модернизированный танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Наказание для работодателей, задерживающих зарплату, увеличат до 10 лет
Обвиняемый в нападении на Памфилову отправлен на лечение в психбольницу
В Роспотребнадзоре исключили риск заражения от эвакуированных из Китая в Тюмень россиян