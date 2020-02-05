Twitter с 5 марта будет помечать фейковые фото и видео

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:36:28+03:00

Для выявления фейков Twitter будет принимать во внимание изменения структуры, времени, последовательности и состава контента Фото: Twitter.com

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Социальная сеть Twitter планирует с 5 марта начать маркировать специальным индикатором фейковые фотографии и видеозаписи. Об этом компания сообщила на своём официальном сайте.

Разработчики отметили, что помечать будут те медиафайлы, которые подвергли существенным изменениям. К такой пометке будет прилагаться пояснение.

Для выявления фейков Twitter будет принимать во внимание изменения структуры, времени, последовательности и состава контента. Также будет учитываться добавление аудио- и видеоинформации. Например, наложенные кадры, звук или изменённые субтитры. Кроме того, фейком будут обозначаться смоделированные или сфабрикованные файлы с изображением реального человека.

- Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и даст людям объяснение относительно этого твита, - заявили представители компании.

ИСТОЧНИК KP.RU