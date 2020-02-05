2020-02-05T11:36:28+03:00
Общество

Twitter с 5 марта будет помечать фейковые фото и видео

Соцсеть будет выявлять изменённые материалы
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Для выявления фейков Twitter будет принимать во внимание изменения структуры, времени, последовательности и состава контентаДля выявления фейков Twitter будет принимать во внимание изменения структуры, времени, последовательности и состава контентаФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Социальная сеть Twitter планирует с 5 марта начать маркировать специальным индикатором фейковые фотографии и видеозаписи. Об этом компания сообщила на своём официальном сайте.

Разработчики отметили, что помечать будут те медиафайлы, которые подвергли существенным изменениям. К такой пометке будет прилагаться пояснение.

Для выявления фейков Twitter будет принимать во внимание изменения структуры, времени, последовательности и состава контента. Также будет учитываться добавление аудио- и видеоинформации. Например, наложенные кадры, звук или изменённые субтитры. Кроме того, фейком будут обозначаться смоделированные или сфабрикованные файлы с изображением реального человека.

- Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и даст людям объяснение относительно этого твита, - заявили представители компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия передаст Индии первую партию систем С-400 до конца 2021 года
Справедливо: на Украине зарплату чиновников привяжут к средней по стране
Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
Названы стадии, на которых чаще всего выявляют рак в России
На борту задержанного из-за коронавируса круизного лайнера в Японии 24 гражданина России
Twitter с 5 марта будет помечать фейковые фото и видео
Эксперт ВОЗ обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе в начале эпидемии
Впервые за девять лет России вернули больше денег, чем заняли
Пассажиры круизного лайнера, где обнаружили 10 зараженных коронавирусом, говорят, что у них заканчивается еда
"Черные" кредиторы придумали новую схему мошенничества
Правительство предложило смягчить ответственность за преступления небольшой тяжести для беременных
На Украине хотят создать министерство по реинтеграции Донбасса
Рестораторам и отельерам пригрозили уголовными делами за отказ в обслуживании китайцев
The Walt Disney Company оценила убытки от коронавируса в $175 млн
Ученые назвали Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной в мире
В Конституции может появиться девиз государства
"Умные" перекрестки появятся на российских дорогах в 2022 году
Первый из двух самолетов ВКС с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в аэропорт Тюмени
Модернизированный танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Наказание для работодателей, задерживающих зарплату, увеличат до 10 лет
Обвиняемый в нападении на Памфилову отправлен на лечение в психбольницу
В Роспотребнадзоре исключили риск заражения от эвакуированных из Китая в Тюмень россиян