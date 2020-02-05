Названы стадии, на которых чаще всего выявляют рак в России

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:43:54+03:00

Названы стадии, на которых чаще всего диагностируют рак в России Фото: Александр БОЙКО

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Директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Марина Секачева рассказала, на каких стадиях чаще всего диагностируют рак в России.

56,4% случаев находят на первой и второй стадии. На третью приходится 23,3%, а на четвертую – 20,3%.

- Чаще всего к летальным исходам приводят опухоль легких, желудка, ободочной и прямой кишки, молочных желез. Чем раньше будет проведена диагностика и выявлена болезнь, тем больше шансов, - рассказывает NEWS.ru врач.

Ранее в Российском обществе клинической онкологии назвали средний возраст диагностики онкологических заболеваний у жителей России. За последние десять лет он вырос и составляет 64,5 года. У мужчин это 64,9 года, а у женщин - 64,2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU