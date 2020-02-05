Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Всех фанатов приключенческой истории об археологе Индиане Джонсе ждет хорошая новость. Президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила о съемках пятого фильма франшизы и добавила, что главную роль в нем вновь согласился сыграть Харрисон Форд.

«Мы продолжаем работать над сценарием и как только получим то, что хотим, то будем готовы начать съемки. Харрисон Форд остается, да. Это не перезагрузка, а продолжение», — цитирует Кеннеди телеканал «360».

Кроме знаменитого актера в проекте примет участие Стивен Спилберг. В настоящее время над сценарием новой части «Индианы Джнса» работают Джордж Лукас, Джонатан Кэздан («Хан Соло: Звездные войны. Истории») и Дэвид Кепп («Миссия: невыполнима», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»), передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, о выпуске пятой части франшизы впервые заговорили еще в 2008 году, сразу после того, как на экраны вышел четвертый фильм - «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Релиз новой серии приключенческой истории запланирован на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU