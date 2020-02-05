2020-02-05T12:40:45+03:00
Наука

Американские врачи призвали сократить потребление мяса

По словам ученых, этот продукт способен привести к преждевременной смерти
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые призвали снизить потребление мясаУченые призвали снизить потребление мяса
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Ежедневное употребление красного мяса, птицы и колбасной продукции повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает риск преждевременной смерти. Об этом заявили специалисты из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке.

Ученые провели исследование с участием порядка 30 тысяч добровольцев. Специалисты наблюдали за их рационов и самочувствием на протяжении 30 лет. В результате, выяснилось, что те, кто употреблял мясные продукты каждый день, страдал от сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7% чаще, чем остальные. Кроме того медики установили, что две порции мяса птицы в неделю на 4% повышают риск преждевременной смерти, передает телеканал «360».

После завершения исследования специалисты дали рекомендации снизить потребление мяса и посоветовали заменить «опасные» продукты на бобовые, рыбу и орехи, которые также содержат большое количество белка, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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