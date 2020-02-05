2020-02-05T12:48:09+03:00
Экономика

Поездку в общественном транспорте можно будет оплатить по QR-коду

Новинка появится в системе быстрых платежей
Елена АКИМОВА
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Пассажирам предложат новые способы оплаты проезда в общественном транспортеПассажирам предложат новые способы оплаты проезда в общественном транспортеФото: Олег ЗОЛОТО
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Пассажиры смогут оплачивать поездку в общественном транспорте по QR-коду. Новинку протестируют в системе быстрых платежей (СПБ).

Возможность внедрения в СБП бесконтактной оплаты с помощью NFC-метки, когда клиенту достаточно просто приложить телефон к терминалу, сейчас обсуждают заинтересованные стороны. Если удастся договориться, то перевозчики сэкономят на банковских комиссиях.

Сразу в пяти банках «Известиям» подтвердили, что внедрение такого сервиса технически возможно, необходимо уладить детали. Схема взаимодействия останется прежней - безналичный перевод денежных средств со счета физического лица, открытого в одном банке, на счет транспортного оператора.

Скорее всего QR-код с реквизитами платежа (получатель, стоимость) будет выводиться на терминалах, которыми уже оборудован транспорт. Все что потребуется от пассажира – отсканировать код своим смартфоном, а потом подтвердить перевод средств.

Эксперты уверены, что у новинки есть будущее, но при условии, что она начнет внедряться повсеместно. Тогда пассажиры привыкнут к ней и будут пользоваться предлагаемой системой оплаты.

В Москве с 1 февраля подорожал проезд в общественном транспорте. Цена билета на одну поездку в метро выросла на два рубля, с 38 до 40 рублей. Билет "Единый" на одну поездку теперь стоит 57 рублей вместо 55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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