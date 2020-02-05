2020-02-05T13:31:48+03:00
Политика

Трамп: "Положение США прочное как никогда прежде"

Американский президент похвастался своими успехами на занимаемом посту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп зачитывает обращение к КонгрессуТрамп зачитывает обращение к КонгрессуФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент Соединенные Штаты занимают наиболее прочное положение в мире, чем когда бы то не было. Страна вернула себе всеобщее уважение и вселила страх в своих врагов.

Особый акцент в выступлении глава Белого дома сделал на успехах США в экономике. По его словам, количество рабочих мест в стране стремительно растет, а безработица снижается. Результаты наиболее заметны в статистике занятости женщин, ветеранов и афроамериканцев. Также Штаты заключают много "справедливых торговых соглашений", которые несут лишь пользу и выгоду.

"Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде", - сказал Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу. Его выступление транслировали американские телеканалы.

Сайт kp.ru писал, что после того, как президент закончил читать свою речь, спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала бумаги с текстом его обращения.

Пелоси разорвала текст выступления Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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