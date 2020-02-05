2020-02-05T13:11:08+03:00
Происшествия

Редакция РБК эвакуирована из-за пожара

Сотрудники ожидают прибытия пожарных
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сработала сигнализация, сотрудники РБК ожидают прибытия пожарныхСработала сигнализация, сотрудники РБК ожидают прибытия пожарныхФото: Тимур ХАНОВ
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В редакции РБК в Москве произошло возгорание.

- Сработала сигнализация, сотрудники РБК ожидают прибытия пожарных, - написали представители телеканала в своей соцсети.

Ранее сайт kp.ru сообщал о пожаре в складских помещениях около метро Пражская в Москве. Тогда возгорание достигло семи тысяч квадратных метров, а внутри склада взорвались два газовых баллона. К тушению были привлечены 42 единицы спецтехники и более 120 человек личного состава, а также 2 вертолёта Московского авиационного центра.

Также на сайте писали о пожаре в редакции "Комсомольской правды", в котором сгорел весь шестой этаж, где располагалась московская редакция. Тогда эвакуироваться вместе со всеми работниками редакции не успели работники столовой на седьмом этаже. Их спасли приехавшие пожарные, но одна из сотрудниц отравилась угарным газом, а у другой от пережитого случился гипертонический криз, обеих госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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