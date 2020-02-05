В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин
Ходатайство о продлении срока содержания Виктора Королева под стражей будет рассмотрено 6 февраля
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Обвиняемый в государственной измене россиянин Виктор Королев был арестован в Москве. Об этом сообщили в среду, 5 февраля, в пресс-службе Лефортовского суда.
"Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал представитель инстанции.
Согласно его данным, суд рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста 6 февраля, передает РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU