В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:41:07+03:00

Ходатайство о продлении срока содержания Виктора Королева под стражей будет рассмотрено 6 февраля

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Обвиняемый в государственной измене россиянин Виктор Королев был арестован в Москве. Об этом сообщили в среду, 5 февраля, в пресс-службе Лефортовского суда.

"Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал представитель инстанции.

Согласно его данным, суд рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста 6 февраля, передает РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU