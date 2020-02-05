2020-02-05T13:47:37+03:00
В мире

Китайские врачи подтвердили, что коронавирус может передаваться от матери к ребенку при беременности или родах

Дыхательные пути младенцев незрелы, поэтому дети - в группе риска по заражению коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китайские врачи назвали еще один способ передачи вирусаКитайские врачи назвали еще один способ передачи вирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медики узнают все новые особенности про неизвестный ранее штамм вируса - 2019-nCoV, который получил название коронавирус. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также контактным, если потрогать руками, на которых попал вирус, глаза, рот или слизистую носа. Вирусом могут заразиться новорожденные, если их мать инфицирована.

Об этом сообщили в агентстве "Синьхуа" со ссылкой на эксперта из отделения респираторной медицины детской больницы Чжэцзянского университета Чэнь Чжиминя. Заражение происходит в период беременности или родов. Дети попадают в группу риска из-за того, что из дыхательные пути недостаточно зрелы, как у взрослых, чтобы противостоять попаданию вирусов. К тому же коронавирус этого типа впервые появился в декабре 2019 года, в мире нет от него не только вакцины, но и иммунитета.

Ранее китайские врачи сообщали о благополучном рождении ребенка у женщины с коронавирусом. Ей провели операцию кесарево сечение. У родившейся девочки тесты на вирус отрицательные.

znamen.skyznamen.sky
Немного об эпидемии #коронавирус
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ИСТОЧНИК KP.RU

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