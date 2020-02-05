2020-02-05T13:49:45+03:00
Общество

Госдума одобрила законопроект об общероссийской минуте молчания

Предлагается проводить её 22 июня в 12:15 - время объявления советским гражданам о начале ВОВ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Общероссийская Минута молчания «будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны»Общероссийская Минута молчания «будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны»Фото: Артем КИЛЬКИН
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Государственная дума приняла в I чтении проект закона о проведении общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, сообщается на сайте Думы.

Авторами документа выступили вице-спикеры Ирина Яровая ("Единая Россия") и Игорь Лебедев (партия ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (партия КПРФ) и первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Документ также предполагает, что общая Минута молчания «будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны» и о мужестве многонационального народа, «не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне».

Проект закона также разрешает публиковать не только в СМИ, но и интернете списки фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы.

Вице-спикер Яровая отметила, что проведение общефедеральной Минуты молчания возможно в 12:15 по московскому времени, поскольку это точное время объявления в эфире советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Обращение Левитана 22 Июня 1941 года. Объявление о начале войны..

ИСТОЧНИК KP.RU

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