Госдума одобрила законопроект об общероссийской минуте молчания
Государственная дума приняла в I чтении проект закона о проведении общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, сообщается на сайте Думы.
Авторами документа выступили вице-спикеры Ирина Яровая ("Единая Россия") и Игорь Лебедев (партия ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (партия КПРФ) и первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
Документ также предполагает, что общая Минута молчания «будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны» и о мужестве многонационального народа, «не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне».
Проект закона также разрешает публиковать не только в СМИ, но и интернете списки фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы.
Вице-спикер Яровая отметила, что проведение общефедеральной Минуты молчания возможно в 12:15 по московскому времени, поскольку это точное время объявления в эфире советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.
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ИСТОЧНИК KP.RU