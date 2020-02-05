Завод "Карат" не планирует переносить производство в Белоруссию

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:30:09+03:00

Гендиректор предприятия Евгений Гребнев заявил, что его слова выдернули из контекста

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Московский завод "Карат", выпускающий плавленые сырки "Дружба" и "Янтарь", не планирует переносить производство из России в Белоруссию. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Евгений Гребнев.

Информация о намерении руководства завода перенести часть мощностей за границу содержится в протоколе состоявшегося в Минсельхозе совещания о ходе эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции.

В документе говорится, что из 16 производственных линий "Карата" лишь на двух возможна установка необходимого оборудования. Оценочная стоимость доукомплектации составляет 120 тысяч евро на одну линию. При этом на двух линиях установка техники для маркировки вовсе недоступна.

"В случае введения обязательной маркировки рассматривается вопрос о переносе всего производства в Республику Беларусь", - говорится в протоколе со ссылкой на Гребнева.

Сам гендиректор завода эту информацию опроверг, но подтвердил отсутствие возможности модернизации линии по выпуску творожных сыров. Он также выразил надежду на то, что маркировку не введут в предложенном виде. Подробнее об эксперименте читайте на сайте kp.ru.

"Никаких переносов не планируется, это выдернутые из контекста слова. И протокол составлен немножко некорректно, потому что я сказал: "Вы нас подталкиваете к выносу в Белоруссию, так?", - цитирует ТАСС Гребнева.

ИСТОЧНИК KP.RU