Эксперт дал советы по борьбе с новыми кредитными махинациями

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Обезопасить себя от мошенников можно простым способом. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал не брать деньги в долг у частных лиц и микрокредитных организаций.

Если же без микрокредитов не обойтись, то необходимо на заключение сделки брать с собой свидетелей, которые впоследствии смогут в случае необходимости выступить перед судом.

«Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте. [...] Через месяц вы приходите выплачивать часть долга с теми же двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы приходили, звонили, но этого лица не было на месте. Далее стоит обратиться к своему участковому, с просьбой завести дело о потенциальном мошенничестве», — цитирует Власова RT.

Ранее Центробанк рассказал о появлении новой мошеннической схеме с кредитами. Преступники выдают заемщику деньги, а после исчезают на какое-то время. Когда же срок кредита проходят, мошенники подают в суд с требованием взыскать с заемщика всю сумму с процентами, передает «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU