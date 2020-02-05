2020-02-05T14:18:44+03:00
Общество

Эксперт дал советы по борьбе с новыми кредитными махинациями

Специалист посоветовал брать на сделки свидетелей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт рассказал, как бороться с мошенникамиЭксперт рассказал, как бороться с мошенникамиФото: Мария ОСИПОВА
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Обезопасить себя от мошенников можно простым способом. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал не брать деньги в долг у частных лиц и микрокредитных организаций.

Если же без микрокредитов не обойтись, то необходимо на заключение сделки брать с собой свидетелей, которые впоследствии смогут в случае необходимости выступить перед судом.

«Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте. [...] Через месяц вы приходите выплачивать часть долга с теми же двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы приходили, звонили, но этого лица не было на месте. Далее стоит обратиться к своему участковому, с просьбой завести дело о потенциальном мошенничестве», — цитирует Власова RT.

Ранее Центробанк рассказал о появлении новой мошеннической схеме с кредитами. Преступники выдают заемщику деньги, а после исчезают на какое-то время. Когда же срок кредита проходят, мошенники подают в суд с требованием взыскать с заемщика всю сумму с процентами, передает «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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