В Подмосковье начались учения по борьбе с распространением коронавируса

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:26:13+03:00

В Китае распространение вируса началось с декабря 2019 года, за месяц погибли 490 человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В подмосковном Ногинске начались межведомственные учения по борьбе с распространением коронавируса. Задействованы сразу несколько ведомств. Их задача отработать механизм действий на случай, если случаев заражения "китайским" вирусом станет больше. Все, начиная от доставки пациента в больницу, его размещением в отдельном боксе, до санитарной обработки салонов и определением круга контактировавших с зараженным лиц, должны отработать представители госучреждений.

- В рамках реализации утвержденного 3 февраля национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции ... проходят межведомственные учения с отработкой групповых случаев заболевания коронавирусной инфекцией,- сообщили в экстренных службах РИА Новости.

В России два случая заражения коронавирусом - оба пациента приехали из КНР. Пациенты помещены в отдельные боксы, а их близкие находятся на домашнем карантине. Двухнедельный карантин придется соблюсти и тем, кто вернулся в Россию из Китая - 5 февраля приземлись два самолета ВКС. Вернувшихся на Родину граждан на 14 дней посетят в санаторий под Тюменью.

fitnessoskar Инстаграм-блогеры со всего мира фотографируются в маска

ИСТОЧНИК KP.RU