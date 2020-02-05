2020-02-05T14:26:13+03:00
Общество

В Подмосковье начались учения по борьбе с распространением коронавируса

Различные ведомства отрабатывают взаимодействие на случай ухудшения эпидемической ситуации из-за коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае распространение вируса началось с декабря 2019 года, за месяц погибли 490 человекВ Китае распространение вируса началось с декабря 2019 года, за месяц погибли 490 человекФото: REUTERS
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В подмосковном Ногинске начались межведомственные учения по борьбе с распространением коронавируса. Задействованы сразу несколько ведомств. Их задача отработать механизм действий на случай, если случаев заражения "китайским" вирусом станет больше. Все, начиная от доставки пациента в больницу, его размещением в отдельном боксе, до санитарной обработки салонов и определением круга контактировавших с зараженным лиц, должны отработать представители госучреждений.

- В рамках реализации утвержденного 3 февраля национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции ... проходят межведомственные учения с отработкой групповых случаев заболевания коронавирусной инфекцией,- сообщили в экстренных службах РИА Новости.

В России два случая заражения коронавирусом - оба пациента приехали из КНР. Пациенты помещены в отдельные боксы, а их близкие находятся на домашнем карантине. Двухнедельный карантин придется соблюсти и тем, кто вернулся в Россию из Китая - 5 февраля приземлись два самолета ВКС. Вернувшихся на Родину граждан на 14 дней посетят в санаторий под Тюменью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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